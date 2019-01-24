Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin güneş tarlaları büyüyor

Çöpten, atık sudan ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten belediye, Akköy Güneş Enerji Santrali 2'yi (GES 2) de tamamladı.

Türkiye'de "En Çevreci Belediye" ödülü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla örnek olmaya devam ediyor. Enerji alanında yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine yaptığı katkının yanında kendi kullandığı enerjiyi de üretmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, çöpten ve atık sudan enerjinin ardından Güneş Enerji Santralleri (GES) ile enerji üretiminde de öncü rol üstleniyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) kurduğu Akköy Güneş Enerji Santrali 2 (GES2) de tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, GES1 ve GES2'den yılda yaklaşık 2 milyon kwh güç üretecek.

“Yılda yaklaşık 1 milyon lira değerinde elektrik enerjisi üretecek”

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında hayata geçirdiği GES1'in ardından tamamlanan GES2 toplam 18.000 metrekare alanda kuruldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile Akköy Güneş Enerji Santrali yıllık 2 milyon kwh enerji üretecek. Tesisten üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 1'i ile Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yıllık enerji ihtiyacının tamamının karşılanacağı kaydedilirken, geri kalan enerji ise bedeli karşılığında elektrik dağıtım şirketine verilecek. Yılda yaklaşık 1 milyon lira değerinde elektrik enerjisi üretecek Akköy Güneş Enerji Santrali ile 800 dolayında hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak.

"Ülke ekonomisine önemli destek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarını gerek çevre gerekse ekonomi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu bilinçle yenilenebilir enerji üretiminde büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin çöpten, atık sudan, jeotermalden ve güneşten elektrik ürettiğine dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Şehrimizin yaşam standartlarını yükseltmek öncelikli hedefimiz. Bunun en önemli şartlarından biri yaşanabilir bir çevre. Bu yatırımlarımızla hem yenilenebilir kaynakları kullanarak çevre değerlerimizi koruyoruz, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

GES büyümeye devam edecek

İlk aşamasını tamamladıkları Akköy Güneş Enerji Santrali'nin ikinci aşamasının da bittiğini kaydeden Başkan Zolan, "GES projemizi büyütmeye devam edeceğiz. Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarımızı değerlendirmek ve ekonomimize değer katmasını istiyoruz" dedi. Daha önce Kayıhan Kapalı Pazaryeri'nin üzerini güneş panelleri ile kaplayarak sosyal etkinlik merkezilerinin kullandığı enerjinin buradan sağlandığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.