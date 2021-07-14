Denizli Büyükşehir Belediyespor Türkiye Şampiyonu

Büyükşehir Belediyespor Bayan Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen seçmelerde birinci olurken, Karate Takımı ise şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

13-16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası/Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakalarına Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen, Genç Bayanlar Kata Milli Takım seçmelerinde birinci olurken, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı da Genç Bayanlar Kata Kategorisinde “takım” olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Genç karateciler Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı, final müsabakasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nü mağlup ederek, önümüzdeki ay Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

“Evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçme müsabakalarında başarılı sonuçlar alan sporcuları kutlayarak, katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi. Başkan Zolan; “Çok şükür bizim çocuklar yine yüzümüzü güldürdü ve başarılı bir sonuç daha aldılar. Denizli'mizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandılar. Bu gurur hepimizin, yaptığımız yatırımların karşılığını görmek hepimizi çok mutlu ediyor. İnşallah sporcularımız Avrupa Şampiyonası'ndan da başarılı sonuçlar alır ve orada İstiklal Marşımızı gururla okuyup, şanlı bayrağımızı dalgalandırırlar. Genç sporcularımızı, antrenör ve idarecilerimizi tebrik ediyor bir kez daha Avrupa Şampiyonası'nda şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum” dedi.