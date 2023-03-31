Denizli Büyükşehir Çivril'in yetersiz içme suyuna el attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril ilçesinin Sundurlu Mahallesi'nde hayata geçirdiği projeyle vatandaşların içme suyu sorununa son verdi. Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin hem deprem bölgesinde hem de Denizli'nin 19 ilçesinde gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çivril ilçesinin Sundurlu Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sıkıntısına son vermek için bir süre önce başlattığı projeyi tamamladı. Denizli Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü, Çivril ilçesinin Sundurlu Mahallesi'nde mevcut içme suyu sisteminin yeterli olmamasına bağlı yaşanan susuzluk nedeniyle başlattığı çalışma ile bölgeye, 1 adet 300 metreküplük içme suyu deposu, 1 adet içme suyu sondaj kuyusu ve bin 20 metre içme suyu iletim hattı döşedi. Sundurlu Mahallesi'nde hayata geçirdiği modern içme suyu projesini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunelerinin İnsani Tüketim Hedefli Sular Hakkında Yönetmeliğine göre analizlerini de yaparak yeni projeyi vatandaşların hizmetine dundu.

Deprem bölgesinde içme suyu hayati öneme sahip

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin hem depremin en çok yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde hem de Denizli'nin 19 ilçesinde gece gündüz çalıştığını söyledi. İskenderun'da hayatın yeniden normale dönmesi için Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerinin depremin ilk gününden beri bölgede hizmet verdiğini anlatan Başkan Zolan, “Büyükşehir DESKİ ekiplerimiz de deprem bölgesinde hayati öneme sahip içme suyu ile diğer altyapı hizmetlerini yürütmek için büyük çaba sarf ediyor. Gerek şehrimizde gerekse deprem bölgesinde insanımıza hizmet veren tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor her birine başarılar diliyorum. İnşallah el birliği ile depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Allah'ım güç kuvvet versin” ifadelerini kullandı.