Denizli Büyükşehir, Cumhuriyet Bayramı'nda otobüsleri ücretsiz yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Cumhuriyet'in ilanının 99. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi geleneği bu yılda sürdürüyor. Buna göre 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan için kanını ve canını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.