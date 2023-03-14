Denizli Büyükşehir depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle afet bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en şiddetli yaşandığı Hatay'da yaraları sarmaya devam ediyor. Altyapı çalışmalarının yanında salgın hastalıkların önlenmesi için gece gündüz dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için büyük çaba harcıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden, 6 Şubat'tan itibaren yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle afet bölgesine çıkarma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın yaralarını sarmaya devam ediyor. İlk olarak Hatay merkez, daha sonra Antakya ilçesi ve son olarak da İskenderun ilçesinde tüm ekipleri ile birlikte çalışmaları sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, çadır ve konteyner kentlerin altyapı ve tesviye işlemlerinin yanında salgın hastalıkların önlenmesi için bölgede gece gündüz dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ise çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere ilçede afetzedeler için oluşturulan tuvalet ve duş sistemleri kurarak bakım ve onarım işlemlerini yürütüyor. Bölgede içme suyu ve atıksu hatları ile diğer altyapı çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi DESKİ, ihtiyaç sahiplerine tanker ile içme suyu temin ederek, jeneratör desteği de veriyor.

Çocuklar unutulmuyor

Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi burada depremden etkilenen çocukları da unutmuyor. Bu çerçevede Hatay merkez ile İskenderun ilçesinde çocukların eğitimlerine destek olmak ve depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla çocuk oyun alanları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 1 tır dolusu oyuncak ve akıl oyunları seti gönderdi. Çocuklara gönüllü psikolog ve çocuk gelişim uzmanları ile yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için destek sağlandı.

Büyükşehir, Denizli'de 18 bin 440 depremzedeye kucak açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden Denizli'ye gelen afetzede vatandaşların da ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Denizli'ye misafir olarak gelen 4 bin 610 aileden 18 bin 440 kişiye giyim desteğinde bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kaydını yaptırmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelen afetzedeler, kendileri için oluşturulan iki mağazadan hiç kullanılmamış yaklaşık 150 bin parça kıyafet temin etti.

"Birlik ve beraberlik içinde"

Sık sık deprem bölgesine giderek Denizli Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını koordine eden Başkan Osman Zolan, yüzyılın afetinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat'tan itibaren depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da görevli olduğunu anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu:

“Arama-kurtarma faaliyetlerinden, çadır ve konteyner kent kurulumuna, defin işlemlerinden altyapı çalışmalarına tüm ekiplerimiz deprem bölgesinde seferberlik ruhuyla çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Gerek bölgede gerekse Denizli'ye gelen kardeşlerimizin ihtiyaçları için görev yapan tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu yaraları saracağız. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizi, milletimizi afetlerden korusun.”