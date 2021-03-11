Denizli Büyükşehir kadınlara umut olmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, kadınların ticaret hayatında daha fazla etkin olabilmesi hedefiyle 2009 yılında faaliyete geçirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, girişimci kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 12. yılına giren ve çalışmalara başladığı ilk günden itibaren binlerce girişimci kadına milyonlarca liralık kredi imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, 2020 yılında 165 kadına toplamda 1 milyon 508 bin 900 lira temel kredi desteği sağladı. Gıda, tekstil, kuaför, kozmetik, market, tarım, el işi gibi birçok alanda faaliyet gösteren girişimci kadınlara destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi kuruluşundan bu yana ise 2 bin 481 kadına umut olarak toplam 14 milyon 100 bin liralık kredi desteği sağladı.

“Girişimci kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, her alanda destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Kadim şehir Denizlimiz, geçmişinden bu yana üretime, ticarete ve istihdama büyük katkı sağlamıştır. Bu kapsamda hanım kardeşlerimiz de ekonomimizde girişimcilikleriyle örnek olmuş, farklı hikaye ve başarılarıyla adlarından söz ettirmiştir. Biz de kadınlarımızın iş hayatında olması ve girişimcilik ruhuyla kendi işinin sahibi olması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kadınların önünün açılmasını ve özellikle küçük sermayelerle yazılan başarı hikayelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisimiz ile hem girişimci kadın sayımızı artırmaya hem de var olan girişimci kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Denizli'de mikrokredi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hizmete başlayan Büyükşehir Mikrokredi Ofisi, dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyor. Kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak isteyen kadınlar karşılıklı güven esasına dayalı sermaye sistemi ile desteklenmeye devam ediliyor.