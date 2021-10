Denizli Büyükşehir Kitap Fuarı, 6 günde 180 bin kişiyi ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı ilk 6 günde 180 bin 520 kişiyi ağırladı. Çevre illerden de çok sayıda katılımcımın akın ettiği fuar 17 Ekim'e kadar açık kalacak.

Denizli'de kitapseverlerin heyecanla beklediği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı her gün on binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. 8 Ekim'de açılmasının ardından her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşisinin düzenlendiği fuara çevre illerden de yoğun katılımcı ilgi gösteriyor. Özellikle öğrenci gruplarının ve gençlerin fuara yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, yayınevlerinin indirimleri de vatandaşları memnun ediyor. 17 Ekim'e kadar toplamda 250 yayınevi, 350 yazarın katılacağı fuarı ilk 6 günde 180 bin 520 kişi ziyaret etti. Pandemi tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığı fuarın bu hafta sonu konukları ise Barış Murat Yağcı, Fatih Duman, Yusuf Asal, Kübra Kiraz, Sümeyye Demirkan, Köksal Genç, Ekin Siar Baloğlu, Gamze Aydeniz ve Serdar Tuncer gibi daha birçok yazar olacak. 17 Ekim'e kadar açık kalacak fuar her gün 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Çevre illerden yoğun katılım

Aydın'dan fuara katılan Veli Ece, öğrencilerle birlikte fuara 3 günlük bir program düzenlediklerini belirterek, "Üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerimizle 3 gün boyunca burada gezi düzenledik. Güzel bir organizasyon oldu. Öğrencilerimiz de fuardan gayet memnun. Fuarı gayet güzel bulduk. Denizli Büyükşehir Belediyesine böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın'dan gelen Buharkent Meslek Yüksek Okulu Müdürü Necati Çobanoğlu ise, öğrencilerin Kitap Fuarı'na gelmek istediğini anlatarak, "Yaklaşık 190 öğrencimizle buraya geldik. Denizli Kitap Fuarı çok güzel. Tanınmış yayınevleri var. Çocuklarımızın kitaba ulaşmasını sağladıkları için ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunlar gerçekten çok önemli hizmetler" dedi. Aydın'ın Buharkent ilçesinden fuara gelen Eylül Aksoy da, "Ben fuarı çok beğendim. Böyle bir etkinlik için Denizli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Aradığım çoğu şeyi buldum, birçok kitap aldım" dedi.

"Fuar her zamanki gibi çok güzel"

Fuara Denizli'den katılan Begüm Acar da, "Ben kitapları çok seviyorum. Burası her zamanki gibi çok güzel. Her detayıyla çok güzel dizayn edilmiş bir fuar. İstediğimiz her kitabı bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Orhan Çokgüler de fuarın çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz fuarlara da geliyordum çocuklarımla. Yeni neslin okumaya alışması adına, kitaptan uzak yetişmemesi adına bu gibi faaliyetlerin çok uygun olduğunu düşünüyorum. Düzenleyenlerin emeğine sağlık" dedi. Elif Eylül İşcan, "Fuarı çok güzel buldum. Büyükşehir Belediyemize ve katkıları bulunan herkese çok teşekkür ederim. Burada her kitabı bulabiliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumayı seven herkes buraya gelip kitap alabilir. Hem indirimli, hem istediğimizi bulabiliyoruz ve yazarlarımıza imzalatabiliyoruz" diye konuştu.

"Gençlerin yoğun katılımı bizi mutlu ediyor"

Zaman zaman fuarı ziyaret ederek kitapseverlerle buluşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, fuarda özellikle gençlerin yoğun katılımını gördüğü için çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Fuarın bitimine az bir süre kaldığını bu nedenle tüm hemşehrilerini etkinliğe davet eden Başkan Zolan, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için kitap fuarımızı çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız kitapla buluşsun, bu havayı teneffüs etsin istiyoruz. Kültür ve sanat şehri Denizli'mize yakışanı yapmaya, güzelliklerini artırmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.