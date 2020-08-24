Denizli Büyükşehir, Malazgirt'te

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin de katıldığı programda Türk Yıldızları'nın Denizli horozu ile birlikte yansıyan görüntüleri göz kamaştırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü anma etkinlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen törenlerle başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin dört bir tarafından katılımcıların iştirak ettiği Anadolu'nun Fethi 1071 adlı programda kurduğu oba çadırı ile yerini aldı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle ziyaret edilen çadırda Denizli Horozu, Yatağan palası, Buldan Dokuması, zeybek ve efe kültürü tanıtılırken, Denizli'nin doğal ve tarihi turizm değerleri ile kültürel öğeleri katılımcılara anlatıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, 949. yıla özel bir gösteri gerçekleştirirken, uçakların Denizli horozu ile birlikte yansıyan görüntüleri göz kamaştırdı.

“Denizli'de de Kazıkbeli ve Miryokefalon zaferleri”

Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'da Türklerin hakimiyetinin kesinleştiği 1148 Kazıkbeli Savaşı ve 1176 Miryokefalon Savaşı'nın da Denizli'de yaşandığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Ecdadımız Malazgirt'ten sonra Denizlimizde de düşmanı bozguna uğratarak Anadolu'nun Türk toprakları olduğunu kesinleştirmiştir. Bu toprakları bize vatan yapan atalarımızı anarak, bu güzel mirası gelecek nesillere bırakmak en büyük görevimizdir. Vatan toprakları için canını fedan eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.