Denizli Büyükşehir öğrenim yardımı sonuçlarını açıkladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapacağı 4,8 milyon TL'lik öğrenim yardımı sonuçlarını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı sonuçları belli oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda Denizli ve tüm ilçelerinde eğitim gören, ekonomik durumu iyi olmayan lise ve düzeyindeki öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 lira verilecek. Öğrenim yardımı sonuçları www.denizli.bel.tr adresinden öğrenilebilecek. Değerlendirmede evraklarını eksiksiz getirip, beyan ettiği bilgilerle örtüşen öğrencilere 10 ay boyunca (Eylül-Haziran) 120 lira olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin liralık öğrenim yardımı yapılacak.

4 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını dile getirdi. Öğrencilere 10 ay boyunca ayda 120 TL'lik bir destek vereceklerini kaydeden Başkan Zolan, "Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gelecek için eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 4 bin öğrencimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.