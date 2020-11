Denizli Büyükşehir otobüsleri EKPSS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 15 Kasım 2020 Pazar günü EKPSS'ye girecek memur adayları, refakatçileri ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek memur adayları, refakatçileri ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak. EKPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 15 Kasım Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte EKPSS'ye girecek memur adayları ve refakatçileri sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek.

“Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, EKPSS'ye girecek tüm memur adaylarına başarılar dileyerek, “Engelli vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Engelli kardeşlerimizin gönüllerindeki arzuladıkları yerlere hedeflerine varabilmeleri için elimizden gelen imkanlarımızı onlar için her zaman seferber ediyoruz. Yıl boyunca hazırlandıkları sınavda başarılı olacaklarına inanıyor, her birine muvaffakiyetler diliyorum” dedi.