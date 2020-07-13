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Denizli Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme süreci ile birlikte "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyununu Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme süreci ile birlikte "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyununu Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği oyuna Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. Açık Hava Tiyatrosu'na girerken tüm seyircilerin ateşleri ölçülürken, el dezenfaktan cihazı ile hijyen kurallarına uyulması sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciler sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninde ve maske ile oyunu izlemeleri sağlandı.


Oyuncular alkış yağmuruna tutuldu


İlişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatan oyuna gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Oyunun sonunda izleyiciler oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

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