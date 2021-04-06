Denizli Büyükşehir, ünya 2. olmanın gururunu yaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşıyor. Ünlü doğa ve çevre programcısı Güven İslamoğlu, Denizlililerin çok şanslı olduğunu belirterek, doğa ve çevreye yatırımlarının öneminden bahsetti.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olmasının ardından Dünya şampiyonluğu açıklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi ödülü almasının gururunu yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olduğu açıklandığı törenin ardından çevre sorunlarını ele alan yapımcı Güven İslamoğlu, iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzlukları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Dünya 2'ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesini kutlayan, bu konuda Denizlililerin çok şanslı olduğunu kaydeden İslamoğlu, projede emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere tüm ekibini tebrik etti.

Çernobil'i örnek gösterdi

Güven İslamoğlu sunumunda dünyadaki en büyük tehlikenin insan ayak izi olduğunu belirterek, Çernobil'i örnek gösterdi. Çernobil patlamasında binlerce tonluk radyoaktif maddeye rağmen doğanın kendini yenilediğini kaydeden İslamoğlu, "Fakat insan ayak izinin bastığı yerde doğa kendine gelemiyor. O zaman sorun biz de" dedi. "Mesele gezegenimizi kurtarmak değil kendimizi kurtarmaktır" diyerek, geçmişte dünyanın 5 kez yok oluş yaşadığını ve 6'ıncı yok oluşa doğru gidildiğini anlatan İslamoğlu, aşırı nüfus, yaşam şekli, fosil yakıtlara bağımlılık ve beslenme şeklinin ekolojik yıkım örneklerinden olduğunu dile getirdi. Dünyada son 100 yılda 4 milyar yıllık mirasın yok edildiğini ifade eden İslamoğlu, 2050 yılında dünyadaki ortalama sıcaklığın 17 dereceye yükseleceğini anlatarak, doğa ve çevreye verilen zararı azaltacak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, iklim değişikliği, israfı önlemek gibi önlemleri detayları ile anlattı.

"İklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, iklim değişikliğinin dünyanın ve dolayısıyla tüm insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biri olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin önüne geçilmediği takdirde yıkıcı etkilerinin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye'de iklim değişikliği eylem planını yapan 3. Büyükşehir Belediyesi olmanın mutluluğunu, hayata geçirdiğimiz su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle de Dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Denizlimize güzellikler katmaya, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.