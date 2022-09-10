Denizli Büyükşehir yangını söndürmek için seferber oldu

Büyükşehir ekiplerini koordine eden Başkan Zolan, söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti.

Denizli'nin Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi yakınlarında dün (09 Eylül 2022) öğleden sonra çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangının başlamasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 16 arazöz, 7 destek aracı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir DESKİ'ye ait 12 tanker, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait 1 dozer ve 105 İtfaiye personeli ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Zolan da Muslugüme Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek burada Büyükşehir Belediyesi ekiplerini koordine etti.

Ekipler kahramanca mücadele etti

Yangın bölgesine gelen gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Zolan, "Hepimizi derinden üzen Muslugüme Mahallemizdeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte Büyükşehir İtfaiye Teşkilatımız olarak anında müdahale ettik. Allah'ım bizleri daha beterinden korusun. Kale ilçemize, Denizlimize ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diliyor, yangın söndürme çalışmalarında kahramanca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.