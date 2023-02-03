Denizli Büyükşehirde sevindirici iş sözleşmesi imzalandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nde çalışan PERAŞ AŞ personelinin Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Mustafa Ünal, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Öz-Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, PERAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ile Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez ve beraberindekiler katıldı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, yeni dönem toplu iş sözleşmesini uzun yıllardır olduğu gibi yine birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde imzaladıklarını söyledi. İşçilerin ücretlerinin belirlenmesinde Başkan Zolan'ın imkanları en sonuna kadar zorladığını belirten Özdemir, “Kendisinden Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve yol arkadaşlığı ruhuyla…

Başkan Zolan ise, Denizli'de yapılan güzellikleri tüm çalışanlarla, el ele kol kola birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, “Soğuk-sıcak-yorulduk demeden çalışan yol arkadaşlarımız, her zaman gayret içerisinde oldu. Denizli'yi hep birlikte parmakla gösterilen bir şehir haline getirdik. Bunda en büyük katkıyı, gayreti çalışanlarımız vermiştir. Yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli'mizde yapacak daha çok işimiz var. Aynı anlayışla kardeşlik ve yol arkadaşlığı ruhuyla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Bütçedeki ilk ödemenin her zaman çalışanların maaşı olduğuna değinerek, Toplu İş Sözleşmesini şartları en üst seviyede zorlayarak imzaladıklarını kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Biz bugüne kadar çalışanlarımızın maaşlarını, alacaklarını bir gün bile geciktirmedik. ‘Önce alın teridir, öncelik çalışanlarımızındır' dedik. 3 bin 242 çalışanımızın iş akdini gerçekleştiriyoruz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu olsun.” Konuşmaların ardından Öz-Güven-Sen ve Hizmet-İş Sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.