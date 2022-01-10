Denizli Büyükşehirden 2. Uluslararası Karikatür Yarışması

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl uluslararası düzeye taşıdığı Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 2'ncisi için müracaatlar başladı. Dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmanın bu yılki teması “Aile” olarak belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017'den itibaren her yıl ulusal çapta düzenlediği karikatür yarışmasını geçtiğimiz yıl uluslararası düzeye taşıdı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması'nın müracaatları başladı. Bu yıl teması “Aile” olarak belirlenen yarışma dünyanın dört bir tarafındaki amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olacak. Yarışmaya eserler online olarak gönderilecek. Karikatüristlerin Denizli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden katılacağı yarışmaya eserlerini en geç 20 Mart 2022 Pazar günü saat 24.00'e kadar yüklemeleri gerektiği belirtildi. Birincilik 7 bin 500 TL, ikincilik 5 bin, üçüncülük 3 bin 500 TL, mansiyon olarak 3 adet bin 500 TL ve 18 yaş altı 3 adet bin TL olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği yarışmaya bir kişi en fazla 3 eseri ile katılabilecek.

30 Mart'ta yarışma sonuçları açıklanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın şartnamesine Denizli Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ulaşılabileceği, yarışmada yer alacak eserlerin 26 ile 27 Mart 2022'de değerlendirileceği kaydedildi. Yarışmanın sonuçlarının ise 30 Mart 2022 Çarşamba günü Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden açıklanacağı belirtildi. Ödül töreni ve serginin 13 Mayıs 2022 Cuma günü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

“Tüm karikatüristleri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl uluslararası düzeye taşıdıkları karikatür yarışmasının yine yoğun bir katılımla gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu sene gerçekleştirilecek olan yarışmamızın ana temasını aile olarak belirledik. Toplumumuzun temeli olan aile kurumuna yönelik çalışmaları heyecanla bekliyoruz. Aile kurumu bizim için mukaddestir. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristleri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.