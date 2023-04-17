Denizli Büyükşehirden çifte iftar

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği mahalle iftarları bu kez Fatih ve Kayıhan Mahallesi'nde kuruldu. Binlerce vatandaşla aynı sofrada buluşan Başkan Zolan, “Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar programı bu kez iki ayrı mahallede kuruldu. Fatih Kapalı Pazaryeri ve Kayıhan Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin ramazanlarını tek tek tebrik eden Başkan Zolan, binlerce vatandaşla aynı sofrada dua edip orucunu açtı. İftar programlarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Zolan, ramazanın manevi güzelliğini her yıl vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler Mahallesi'nde yaptıkları altyapı yatırımlarını anlatan Başkan Zolan, “İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik. Yağmur suyu hatları da döşeyerek ihtimali su baskınlarına karşı önlem aldık. Çünkü buradaki altyapıda çok büyük sıkıntılar vardı. Altyapı çalışmaları bitme noktasına geldi, tamamlandığı andan itibaren de üstyapıya geçeceğiz. İnşallah kısa sürede üstyapıyı da tamamlayacağız” dedi.

“Birlik içinde ve hedeflere doğru yürümeye devam edelim”

Tüm hemşehrilerinin Kadir Gecesini tebrik eden Başkan Zolan, “Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben tüm vatandaşlarıma sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Allah'ım huzurumuzu ve birliğimizi bozmasın. İnşallah hep beraber Denizli'mizi, ülkemizi daha ileri götürelim. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.