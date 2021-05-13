Denizli Büyükşehir'den dolu dolu bayram programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'na özel birçok program hazırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından hazırlanan 9 farklı program bayram boyunca Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel televizyonlardan yayınlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları Ramazan Bayramı'na özel dolu dolu bir program hazırladı. 9 farklı organizasyonla hazırlanan programın ilkinde Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kayahan'ın yeğeni Erdinç Erişmiş sahne alacak. Ünlü şarkıcının yeğeni Erdinç Erişmiş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile birlikte merhum Kayahan'ın unutulmaz eserlerini "Kayahan Şarkıları" adlı konserde seslendirecek. Program 13 Mayıs 2021 Perşembe Günü saat 20.00'den itibaren Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından ve yerel televizyonlardan yayınlanacak.

Birbirinden güzel eserlerle Denizlilerin karşısına çıkacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları da birbirinden güzel eserlerle Denizlilerin karşısına çıkacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli eserlerinden olan Kanlı Nigar, Orta Oyunu ile Ramazan ayının vazgeçilmez gölge oyunları Hacivat ve Karagöz ile Kukla oyunlarını Denizlililer için hazırladı. Ramazan Bayramı sürecince 8 ayrı tiyatro gösterisi de 13 Mayıs 2021 Perşembe gününden itibaren Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabı ile yerel televizyonlardan yayınlanacak.