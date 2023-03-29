Denizli Büyükşehirden Ramazan'a özel 8 farklı program

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazan ayına özel tiyatrodan söyleşiye, ilahi konserlerinden tasavvuf musikisine “Büyükşehir'le Ramazan” adlı 8 farklı program hazırladı. 31 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek programlar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programların ilki 31 Mart 2023 Cuma günü saat 21.30'da Kedi Sahne Sanatları'nın sahneye taşıyacağı ve sanatçı Hakan Altıner'in yönetmenliğini yaptığı “Ölü Ozanlar Derneği” adlı tiyatro oyunu ile başlayacak. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 21.30'da ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Senfoni Orkestrası tarafından “Yunus Emre İlahileri” konseri sunulacak. Sevilen İlahiyatçı-Yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin de, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 22.00'de düzenlenecek söyleşide Denizlililerle bir araya gelecek. Büyükşehir'le Ramazan programları 7 Nisan 2023 Cuma günü ise saat 22.00'de Gada Tiyatro tarafından sahneye taşınacak “Sanat” adlı oyun ile devam edecek.

Tasavvuf konserleri gönüllerde hoş bir seda bırakacak

Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de söyleyeceği ilahi ve ezgilerle dinleyenlere huzur dolu bir gece yaşatacak. Televizyon programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi de, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 22.00'de bir söyleşi düzenleyecek. 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 22.00'de Şair - Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek. 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de düzenlenecek son Büyükşehir'le Ramazan programında ise, seslendirdiği ezgilerle dinleyicileri büyüleyen Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya tasavvuf müziği konseri ile gönüllerde hoş bir seda bırakacak.

Başkan Zolan'dan hemşerilerine davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşerilerinin ramazan aynı tebrik ederek, 11 ayın sultanı mübarek ayın manevi huzur ve bereketini hep birlikte yaşayıp geçmişin güzel değerlerini devam ettirmek için iftar programları düzenlediklerini hatırlattı. Ramazan ayının güzelliğini birlikte yaşayarak, sokaklarda hemşerileriyle aynı sofrayı paylaştıklarını kaydeden Başkan Zolan, ramazan ayının manevi atmosferini dolu dolu yaşamak için Büyükşehir Belediye Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde çok güzel etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ederek, tüm hemşerilerini birbirinden değerli isimlerin katılacağı Büyükşehir'le Ramazan programlarına davet etti.