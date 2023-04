Denizli Büyükşehirin iftar geleneği Kayaköy'de sürdü

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası geleneği Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde yapıldı. Her gün Hatay'da 10 bin kişilik iftar ve sahur yemeği verdiklerini işaret eden Başkan Zolan, “Hem Denizli'mizde hem de Hatay'da iftarlarımız devam ediyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün bir mahallede kurduğu iftar sofrası geleneği Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde yapıldı. Yoğun ilgi gören iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan, hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan, iftar sonrası yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Deprem bölgesine bugüne kadar 5 kez gidip, bölgede 20 güne yakın kaldığını anlatan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle seferber olduğunu söyledi. Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Zolan, her gün Hatay'da 10 bin kişilik iftar ve sahur yemeği verdiklerini işaret ederek, “Hem Denizli'mizde hem de Hatay'da iftarlarımız devam ediyor. Allah'ım kabul eylesin inşallah. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bu yaraları saracağız” dedi.

TOKİ konutları sapasağlam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıl içinde TOKİ konutlarının tamamlanıp afetzedelere teslim edileceğini açıkladığını kaydeden Başkan Zolan, bölgede o zaman hayatın daha da normale döneceğini belirtti. Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ'lere 3 yıl önce yerleşilmeye başlandığını anlatan Başkan Zolan, deprem bölgesinde hiçbir TOKİ binasının hasar görmediğine ve can kaybı yaşanmadığına dikkati çekerek, “Bizler binalarımızı sağlam yaparsak insanlarımızın canını korumuş oluruz. Allah'ım Denizli'mizi, ülkemizi afetlerden korusun. Denizli'miz her geçen gün daha güzele gidiyor. Nereden nereye geldik. Eskiden gidilecek yeşil alan yoktu, doğalgaz yoktu, şehir giriş çıkışları Denizli'mize yakışır değildi. Altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları konularında maalesef çok büyük sıkıntılar vardı. Hamdolsun şimdi her şeye kavuştuk” dedi. Başkan Zolan iftarın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi.