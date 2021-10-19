Denizli camla buluştu

kez düzenlediği ve Türkiye'nin ilk ve tek cam festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Denizli Cam Bienali sona erdi. Her günü dolu dolu geçen bienalde en büyük ilgiyi cam giysi defilesi gördü.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlediği 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 gün süren festivale İtalya, Amerika, Kanada, Mısır ve İsviçre'den cam sanatçıları online olarak katılırken, Türkiye'nin pek çok şehrinden de cam sanatçıları bienalde yer aldı. Bienalde gerçekleştirilen konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri ile muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Bienal kapsamında amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden ve camla tanışmak isteyen binlerce vatandaş dev organizasyona akın etti.

Cam giysi defilesi Türkiye'de bir ilk oldu

Bienalde en çok ilgiyi ise cam giysi defilesi çekti. Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi “GlassFashion Show” ilk kez Türk cam sanatçılarınca Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde görücüye çıktı. Birbirinden yetenekli 32 Türk cam sanatçısı, eserlerini ilk kez bir sergi salonunda değil, podyumda kendi üzerlerinde sergiledi. Birbirinden özgün ve renkli tasarımların sergilendiği defile yoğun ilgiden dolayı 2 kez yapılırken, Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer etkinliğe online olarak katıldı.

Dolu dolu bir bienal yaşandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cam Bienali'nin 6.'sını gerçekleştirdiklerini belirterek bienal kapsamında birbirinden güzel eserleri ortaya koyan sanatçıları tebrik etti. Başkan Osman Zolan, “Ülkemizden ve Dünya'nın pek çok ülkesinden bienalimize katılan değerli cam sanatçılarımızla bienalimizi gerçekleştirdik. Bu sene 6'ncısını düzenlendiğimiz cam bienalimizin inşallah devamını getireceğiz" dedi. Denizli'nin sanat ve kültürle iç içe olması için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Emek veren, destekleyen, yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayan tüm cam sanatçılarımıza ve şehrimizde bienalimize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanat ve kültürle şehrimizi yoğurmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı huzur ve mutluluğu için kültür ve sanat faaliyetlerimizi en üst seviyede sürdüreceğiz” diye konuştu.