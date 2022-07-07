Denizli Cerrahi Hastanesi, görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'yı andı

Ekrem Karakaya için anma töreni gerçekleştirdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başındayken hasta yakını tarafından öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için anma töreni düzenledi. Anma törenine tüm hastane yönetimi, doktorlar ve personeller katıldı.

İnsanların sağlığı için gece gündüz görevinin başında olan sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının son bulmasını dileyerek konuşmasına başlayan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şefik Tarlan “Bugün burada, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden değerli meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı anmak için bir araya geldik. Dün hiç hak etmediği bir şekilde şehit edilen değerli meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntü ve öfkesi içindeyiz. Yıllardan beri süregelen ve artık neredeyse bir adet haline getirilen sağlık personeline şiddet uygulama olgusu hak ettiği şekilde cezalandırılmadığı müddetçe bu ve benzeri törenlerin süre geleceğinin endişesi içindeyiz" dedi.