İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çardak ilçesinde meydana gelen ve 2 Rus personelin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; “21 Eylül 2022 günü, saat 16:00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.