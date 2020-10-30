Denizli Cumhuriyet Bayramını dolunayla karşıladı

Denizli'de Cumhuriyetin 97'inci Yıldönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, 30 Ekim'e bağlanan gece yarısında bulutların arasından gökyüzünde dolunay belirdi. Ekim ayında iki dolunay ve bir yeni ay yaşanmış oldu.

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci Yıldönümünde birçok özel etkinlik düzenledi. 29 Ekim sabahından itibaren havanın kapanması ile birlikte yağmurda yağdı. Yağmura rağmen etkinlikler Denizli'de devam etti. Akşam saatlerinde Denizli'de bulutlu olan gökyüzü gece yarısına doğru açılırken dolunay bir anda kendini gösterdi. Bulutların arasından yavaş yavaş kendini gösteren dolunay gökyüzünde bulutlar ile birlikte güzel bir görüntü oluşturdu. 2020 yılı içerisinde 13 dolunay ve 12 yeni ay yaşandığı, Ekim süresince ise iki dolunay ve bir yeni ay oluştuğu öğrenildi. Her ay aynı şekilde bir dolunay ve bir yeni ay yaşandığı belirtildi. Ocak, Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında ise bir ay tutulması yaşandığı öğrenildi. Denizli Cumhuriyet'in 97'inci Yıldönümünü dolunay ile karşıladı.