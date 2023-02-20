Denizli depremin yaralarını birlikte sarıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Ali Fuat Atik ile birlikte depremzedelerin isteklerini dinleyerek mağazaları inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Ali Fuat Atik ile birlikte depremden yoğun şekilde etkilenen ve afet bölgesinden Denizli'ye gelen vatandaşlar ile bir araya geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Hatay'da sürdürdüğü çalışmaların yanında afet bölgesinden Denizli'ye gelen afetzedeler için hazırladığı mağazaları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Ali Fuat Atik ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada Başkan Zolan ve Vali Atik depremden etkilenen vatandaşlara giyim desteği vermek için hiç kullanılmamış kıyafetlerden oluşturdukları iki büyük mağazayı inceledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak bir süre sohbet eden Başkan Zolan ve Vali Atik, daha sonra çocuklar için hazırlanan oyun alanında incelemede bulundu, miniklerle vakit geçirdi.

Başkan Zolan ve Vali Atik KYK'da yaşayan afetzedeleri ziyaret etti

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Ali Fuat Atik ile birlikte Denizli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen afetzedeleri ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. Denizli'nin topyekun bir biçimde depremin yaralarını sarmak için birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğini ifade eden Başkan Zolan, “KYK'da kalan vatandaşlarımızın öğle yemeğini de Büyükşehir-Kızılay Aşevimizden veriyoruz. Misafirlerimizin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerine uygun olanı seçmeleri için burada iki büyük mağaza açtık. Bu zor günlerimizde bir ve beraber olup yaraları hep birlikte saracağız. Emek veren katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” diye konuştu.