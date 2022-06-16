Denizli Devlet Hastanesinin onkoloji kadrosu güçlendi

Denizli Devlet Hastanesi'nde Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Erkan Güler göreve başladı. Böylece bünyesinde Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Cerrahı Onkoloji, Jinekolojik Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi bölümlerinin hepsi bulunan Devlet Hastanesi, onkoloji alanında güçlü bir şekilde kanser hastalarına hizmet veriyor.

Cerrahi Onkoloji Kliniği'nin, birçok kanser hastalığının ameliyatlarını gerçekleştiren bölüm olduğunu ifade eden Denizli Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Erkan Güler, klinik hakkında bilgi verdi. Güler, “Cerrahi onkoloji, çeşitli kanser türlerini teşhis etme, kanserin evrelemesini belirleme, bu kanserli doku ve organları ortadan kaldırma ya da şikayetleri gidermeye yönelik girişimler ve ameliyatlar yapan bir alandır. Cerrahi onkologlar tarafından gerçekleştirilen bu işlemler için genel cerrahi uzmanlığına ek olarak bu konularda ayrıca uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir. Onkoloji cerrahları tüm kanserli dokuları çıkarmak için ameliyatlar yapabildikleri gibi, ayrıca kanseri teşhis etmek, kanseri evrelemek ve kanserin ne kadar yayıldığını belirlemek için de ameliyat yapabilirler. Meme kanseri, tiroid kanseri, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, rektum, anal kanal, karaciğer, dalak, pankreas, safra kesesi kanseri, safra yolları kanseri, apendiks kanserleri, karın zarı kanserleri, karın içi sarkomlar, böbrek üstü bezi tümörleri için ameliyatlar cerrahi onkoloji alanına girer. Ameliyat sonrasında ise hastaların aylık ya da yıllık takiplerini gerçekleştirirler” dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ise kanser tedavisinde; birçok uzmanlık dalının işbirliğinde doğru ve zamanında teşhis ile uygun tedavinin öneminin büyük olduğunu belirterek Denizli Devlet Hastanesi'nde bu alanda gerekli tüm branşların hizmet verdiğini söyledi.