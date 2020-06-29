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Denizli eğitim camiası bir hayırseverini kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bir çok programlı lisesinin kazandırılmasına katkı sağlayan hayırsever Osman Çemen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bir çok programlı lisesinin kazandırılmasına katkı sağlayan hayırsever Osman Çemen hayatını kaybetti.


Hayırsever Osman Çemen için bir taziye mesajı yayımlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Eğitim camiası olarak ‘eğitimin hamisi' hayırsever Osman Çemen'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Osman Çemen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Hayırseverimiz, Acıpayam Yeşilyuva Osman Çemen Çok Programlı Anadolu Lisesinin yapımına katkıda bulunarak eğitim camiasına kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

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