Denizli en fazla ihracat yapan 10. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Denizli'de ihracat yüzde 22.3, ithalat ise yüzde 30.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli ilinde; İhracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 artarak 362 milyon 133 bin dolar, ithalat ise yüzde 30.6 artarak 187 milyon 659 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,98 ile 351 milyon 186 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,19 ile 7 milyon 916 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,82 ile 2 milyon 982 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe

2021 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 94.22 ile 176 milyon 818 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5.21 ile 9 milyon 786 bin dolar; su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0.50 ile 946 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Kasım ayında Denizli'den en fazla ihracat Birleşik Krallığa oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 53 milyon 697 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallığı sırasıyla 41 milyon 824 bin dolar ile ABD ve 34 milyon 302 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Özbekistan oldu

2021 yılı Kasım ayında Denizli'ye en fazla ithalat Özbekistan'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 29 milyon 432 bin dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan'ı sırasıyla 26 milyon 867 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 22 milyon 997 bin dolar ile Şili izledi.