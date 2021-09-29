Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor

Denizli'de Erasmus günleri aralıksız devam ediyor. Romanya, Portekiz, Polonya ile Macaristan ortaklarının katıldığı proje açılışında, katılımcılara piyano, gitar, keman ve tumba eşliğinde müzik dinletisi okul öğretmenleri tarafından yapıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ projeleri hareketlilikleri devam ediyor. Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezinin ortağı olduğu ve 2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 2- Stratejik Ortaklıklar (KA 229) faaliyeti kapsamında kabul edilen “Social Values STEM from European Heritage” projesi ortakları Denizli'de bir araya geldi. Proje açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, Mevlüt Şahin, Okul Müdürü Hurşit Çalışkan, Romanya, Portekiz, Polonya ile Macaristan proje ortakları katıldı. Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen proje açılışında katılımcılara piyano, gitar, keman ve tumba eşliğinde müzik dinletisi okul öğretmenleri tarafından yapıldı.

"Proje hayata geçirildi"

Erasmus+ projesinin detayları hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 2- Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında kabul edilen “Social Values STEM from European Heritage” başlıklı proje hayata geçirildi. Proje ortakları Romanya, Portekiz, İtalya, Polonya, Macaristan ve Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezimiz'dir. Projenin Türkiye ayağında ilimizde Romanya, Portekiz, Polonya ve Macaristan' dan 3 er öğretmeni misafir ediyoruz. İlimizdeki yapacakları çalışmalarda STEM alanında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır” dedi.