Denizli, 'Evde Kal' çağrısına uydu

Yetkililerin, Koranavirüs sebebiyle 'evde kal' çağrısına uyan Denizlililer özellikle hafta sonu şehrin önemli meydanları, park ve yaşam alanlarını boş bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uyarılara uyan bütün hemşehrilerine teşekkür etti.

Denizlililer, özellikle hafta sonu koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tüm tedbirlere uyarak park ve mesirelerde piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunma yasağını dikkate aldı. Yetkililerin "evde kal" çağrısına uyan Denizlililerin şehrin önemli meydanları, park ve yaşam alanlarını boş bırakarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı görüldü.

Denizlililerin büyük bir bölümünün uyarıları dikkate alması memnuniyetle karşılanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de otobüs terminali, belediye otobüsleri, duraklar gibi tüm büyükşehir hizmet alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettirdi. Zolan, koronavirüs ile mücadelede bir ve beraber olunması gerektiğini, salgının bu şekilde daha kolay yenilebileceğini söyledi.

"Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum "

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayan ve "evde kal" çağrısına uyan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Osman Zolan, salgının atlatılması için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Zolan, düşüncelerini "Büyükşehir Belediyemiz koronavirüse karşı sahada, dezenfeksiyon ve diğer tüm tedbirlerini almaya devam ediyor. Özellikle hafta sonunda vatandaşlarımız 'evde kal' çağrısına olumlu yanıt verdi. Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Biz güçlü bir milletiz, inşallah hep birlikte başaracağız" diyerek ifade etti.