Denizli fan üretiminde de lider olacak

Tekstili başta olmak üzere, mermer, kablo ve sanayi tesisleri alanlarında önemli atılımlar gerçekleştiren Denizli, fan imalatı ve turbo kompresör tamir, bakım ve revizyon işlemlerinde de Türkiye'ye öncülük etmeye başladı.

Milyon dolarlarla satılan turbo kompresörlerin tamir, bakım ve revizyonları Denizli'de yapılırken, büyük sanayii tesislerinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen fanların tamamı da Denizli'de yerli ve milli olarak çok daha uygun fiyata üretilir hale geldi.

Tekstil ve sanayi kenti Denizli, son yıllarda büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan fanların üretiminde de ülkede söz sahibi oldu. Tamamı yurt dışından milyonlarca dolar harcanarak ithal edilen dev fanlar, Denizli'de yerli ve milli olarak çok ucuz fiyatlara üretilebiliyor. Üretilen fanlara servis, bakım, onarım ve revizyon desteği de Denizli'de kurulu bulunan firma tarafından veriliyor. Dev fan imalatında Denizli'de tek, olduklarını yerli ve milli parçalar kullanarak ürettikleri fanların yüzde 60'lık bölümünü yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten firma sahibi Ahmet Öbke, farklı bir sektörde tekstil kenti Denizli'de yaptıkları yatırımla dünyaya ürün satar hale geldiklerini söyledi.

"Terzi usulü bir çözümle kendimizi anlatıyoruz"

Fabrikalarda kullanılan dev fanların yanında büyük sanayi makinesi olarak adlandırılan turbo kompresör makinelerinin de tamir, bakım ve revizyon işlemlerini Denizli'de yaparak ülkenin dışa bağımlılığını azalttıklarını anlatan Ahmet Öbke, “Dünyadaki sanayiyi akciğer olarak görecek olursak bizim ürünlerimiz en çok enerji tüketen, rakamsal olaraktan en fazla harcama yapılan kalemi enerji. Kurduğumuz tesisle bazı çalışmaları Türkiye içerisinde yaptık. Bu çalışmalarda yaklaşık yüzde 30 varan, hatta bazen daha da fazla verimlilik elde edebilecek fan dizaynı yapmayı başardık. Terzi usulü bir çözümle kendimizi anlatıyoruz. Türkiye'nin en büyüklerinden tuz imalat yapan firmalardan birisiyle tanıştık. Onlara buna benzer bir adet turbo kompresörleri varmış. 10 ile 15 yıl çalıştırdıktan sonra atıl kalmış, makine çalıştıramıyoruz dediler. Bize ulaşıp siz bunun bakımını tamirini ve revizyonunu yapabilir misiniz. Yani başarabilir misiniz tekrar ayağa kaldıra bilir misiniz dediler. Ben bir gelip bakayım dedim. Vardık erlerinde bunları gördük. Biz de dedik ki biz bunu tamir ettirebiliriz. Bu zor bir şey gözükmüyor. Kendi işletmememize getirdik. Kendi sahamıza gönderdiler. Kendi sahamız gönderdikten sonra biz bunun için teklif hazırladık. Eksiklere bakarak teklif hazırladık, verdik. Bunu kendi imalatçısı olamaz diyen firmaya inat yani bir şekilde biz bunu Türkiye'ye kazandırmış olduk. Çünkü ödemiş olan bir miktar var burada adam sıfırını satmak istiyor. Tanesi 1.2 milyon lira kazanmak istiyor. Onu da tekrardan yenileyip tekrardan düzeltmek istemedi. Bu sebepten biz araya girdik. Şu an ilk defa böyle bir referans oluşturduk ve bunun başka getirecek olan firmalarda var. Şu anda Irak'tan da 2 firma buraya makine gönderecek. 2020 senesinde burada çalışmamız oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan almış olduğumuz bilgilere göre, Türkiye'de imalatı yapılamayan ürünlerin yaklaşık yüzde 120 ile 130 milyon dolar arasında dolar yurt dışında tedarik oluyor” diye konuştu.