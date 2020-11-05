Denizli Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Hüsnü Okumuş hayatını kaybetti

Denizli'de uzun süredir gazetecilik yapan Hüsnü Okumuş, bir süredir kalp yetmezliğinden dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. 1947 yılında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde doğan Okumuş, 1969 yılında ise gazeteciliğe başladı. Hüsnü Okumuş, 1986 ile 1987 yıllarında Denizli Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı yapmıştı. 1981 yılında bir başka gazeteye geçerek Hürriyet gazetesi Denizli bürosunu kurdu. Ardından 1993 yılında emekli olan ve uzun yıllar fotoğrafçılıkla uğraştı. Bir süredir Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Okumuş, kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Okumuş, yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.