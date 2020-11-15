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Denizli güne kar fotoğrafları ile uyandı

Ege Bölgesinin en büyük kayak merkezi olarak bilinen Denizli Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Bölgedeki vatandaşlar durumu sosyal medyada paylaşmasıyla kentte gündem oldu.


Denizli'nin Tavas ilçesinde yer alan Denizli Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü. Ege Bölgesinin en büyük kayak merkezi olarak bilinen cazibe merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Kayak merkezi çevresinde yaşayan vatandaşar ise durumu sosyal medya üzerindeki gruplarda paylaştı. Kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplandığı o fotoğraflar kentte gündem oldu. Bölgedeki kar yağışının ardından zeminde yer yer yaklaşık 7 santimetreyi aşan beyaz örtü oluştu. Kayak sezonun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.

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