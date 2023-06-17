İhlas Haber Ajansı

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Denizli için gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor

Denizli’de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar günü (yarın) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Denizli'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar günü (yarın) etkili olmasının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü (yarın) bölgede yer alan Afyonkarahisar'ın batısı, Denizli ve Uşak illerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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