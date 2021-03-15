Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Denizli'de kuvvetli ve ara ara tam fırtına beklendiği ifadeleri yer aldı. Sarı uyarı ile belirtilen açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için ‘Sarı' uyarı verdi. Saatte hızı 60 ile 80 kilometre hıza erişen ve yer yer saatte 100 kilometre hıza erişen tam fırtına beklendiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Kuvvetli rüzgarın, fırtına (60-80 m/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmelidir” ifadeleri yer aldı.