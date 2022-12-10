Denizli için 'Sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de beklenen fırtınya karşı ‘Sarı' uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olunması istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Güney yönlerden (Lodos) firtina ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.