Denizli İhracatçılar Birliği, Hometex Fuarı sonrası Japon alım heyetini ağırladı

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Hometex 2023 Fuarı'na info stand ile katılım sağlayan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), fuar organizasyonuna ek olarak ev tekstili sektörüne yönelik Japonya alım heyeti programı düzenledi.

Japonya'nın önde gelen satın alımcılarının davet edildiği program toplamda 4 gün sürdü. 19 Mayıs 2023 tarihinde Japonya'dan gelen heyet, Hometex fuar alanını ve DENİB info standına ziyaret gerçekleştirdi.

Japonya alım heyeti programı hakkında değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere, Şubat sonu Mart başında Japonya ile olan ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve Japonya'ya olan ihracatımızı artırmak adına sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirmiştik. Bu defa, Japonya'dan farklı firma temsilcileri Denizli'ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu program ile Denizli'nin ev tekstili sektöründeki yüksek potansiyelini ve ihracat başarısını daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Rakamlara da değinecek olursak, 2022 yılı verilerine göre, ülkemizin Japonya'ya olan toplam ihracatı yüzde 15,5 oranında artarak 660 milyon dolara ulaştı. 2023 yılının ilk 2 ay verisine göre de 130 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle kalitemizle ön plana çıktığımızı, inovatif tasarımlarımızı ve marka değerimizi uluslararası alıcılara yakından temaslarla göstererek sürdürülebilir ihracat hedefimize ulaşmak için faaliyetlerimize devam edeceğiz.”