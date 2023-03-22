Denizli İhracatçılar Birliği'nden 4 ülkenin alım heyetlerini ağırladı

Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Denizli Ev Tekstili Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri faaliyetlerine devam ediyor.

2023 yılında yurt dışına yönelik yoğun şekilde fuar katılımı, alım ve ticaret heyetleri faaliyetleri gerçekleştiren Denizli İhracatçılar Birliği, Ev Tekstili URGE projeleri kapsamında 20-21 Mart 2023 tarihlerinde Brezilya, Güney Afrika, Kolombiya ve Meksika alım heyetlerini ağırladı.

4 ülkeden nitelikli 13 yabancı firmanın davet edildiği ikili görüşmelerin ardından, proje katılımcısı olan 17 Denizli firmasının fabrikaları ve showroomları ziyaret edildi.