Denizli ihracatı 2021 yılı Mayıs ayı ile yüzde 109 yükselişle 341 milyon dolara ulaştı

Türkiye 2021 yılı Mayıs ayı ihracat rakamları Ankara'da açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımlarıyla düzenlenen toplantıya, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da katılım sağladı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2020 yılının Haziran ayından bu yana ihracatın aralıksız arttığını belirterek; “Denizli ihracatı yüzde 109 yükselişle 341 milyon Amerikan Doları'na ulaştı. DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 103 artışla 255 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti” dedi.

Türkiye Mayıs ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımlarıyla Ankara'da düzenlenen toplantıya, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da katılım sağladı. İhracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2020 yılının Haziran ayından bu yana ihracatın aralıksız arttığını belirterek yakalanan ivmenin memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; “1 yıldır aralıksız bir şekilde artan ihracat performansına sahibiz. Hem ülkemiz hem de Denizli ve DENİB ihracatlarındaki artışlar mutluluk verici. Mayıs ayında Türkiye ihracatı yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar Amerikan Doları olurken, TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı yüzde 109 yükselişle 341 milyon Amerikan Doları'na ulaştı. DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 103 artışla 255 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında pandeminin ihracatımız üzerindeki etkisini yoğun şekilde hissetmiştik. Hedef pazarlarımızdaki kapanmalar ve alınan Covid-19 önlemleri neticesinde 2020 yılı Mayıs ayındaki ihracatımız 126 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşmişti. Bu noktada, açıklanan rakamları 2019 yılının aynı dönemiyle de kıyaslamak gerektiğini düşünüyoruz. 2019 yılının Mayıs ayında DENİB üyeleri tarafından gerçekleştirilen ihracat 244 milyon Amerikan Doları'ydı. Yani 2019 yılına kıyasla da yüzde 4,5 oranında bir ihracat artışımız söz konusu” dedi.

“Son 12 aylık ihracatta dikkat çekici değerlere ulaştık”

1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında DENİB tarafından kaydedilen ihracatın 2 milyar 827 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleştiğini vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu; “Son 12 aylık ihracatta ulaştığımız rakamlar dikkat çekici. Bugüne kadar DENİB'in en yüksek yıllık ihracatı 2018 yılında 2 milyar 544 milyon Amerikan Doları olmuştu. Son 12 aylık dönemde ise bu değerin üzerine çıktığımızı ve 3 milyar Amerikan Doları'na yaklaştığını görüyoruz. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı da son 12 aylık dönemde 4 milyar Amerikan Doları'na yaklaştı” diye konuştu.

“ABD, DENİB ihracatında ikinci sıraya yerleşti”

Mayıs ayında DENİB üyeleri tarafından en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Fransa olduğunu İngiltere ve ABD ihracatlarında önemli artışlar yaşandığını belirten Başkan Memişoğlu; “Mayıs ayı ihracatımızda ilk sırada yüzde 257'lik artış ve 45 milyon Amerikan Doları değerindeki ihracatla İngiltere yer aldı. Ardından ise yüzde 195'lik artış ve 29 milyon Amerikan Doları değerindeki ihracatla ABD geldi. İngiltere ve ABD ihracatındaki artışlar oldukça önemli çünkü her ikisi de en önemli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Vurgulamak istediğim bir diğer husus da ABD'ye olan ihracatımızdaki gelişmeler. Son zamanlarda ABD, Almanya'yı bırakarak zaman zaman ikinci sırada kendine yer buluyordu. Ocak-Mayıs dönemi baz alındığında ABD, Almanya'yı geride bırakarak ikinci sırada yer aldı” dedi.

“DENİB üyesi bin 206 firma ihracata imza attı”

İlk çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarına da değinen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; “2021'in ilk çeyreğinde ülkemiz ekonomisi yüzde 7 oranında büyümüştü. Bu büyümeye net ihracatın katkısı yüzde 1,1 oldu. Ocak-Mayıs döneminde DENİB üyesi 1.206 firma ihracat yaptı. 2021 yılında 154 ülkeye ihracata imza atan ve 22 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.