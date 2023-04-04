Denizli ihracatı Mart ayında yüzde 15 azaldı

DENİB) Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatı Mart ayında yüzde 4,4 yükselişle 23,6 milyar dolar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 15,8 azalışla 419 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 13,9 azalışla 296 milyon dolar olarak kaydedildi.

Denizli'nin Mart ayı ihracat verileri sektörel olarak incelendiğinde tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 24 azalışla 128 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörünün ihracatı yüzde 2,1 azalışla 79 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 10,1 azalışla 56 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 9,7 azalışla 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dikkat çeken sektörler ihracatını yüzde 19 artırarak 7,4 milyon dolara taşıyan makine ve aksamları sektörü, ihracatını yüzde 44,7 artırarak 5,8 milyon dolara ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörü, ihracatını yüzde 60,5 yükselişle 2,5 milyon dolara taşıyan yaş meyve sebze sektörü ve ihracatını yüzde 32,1 artışla 2,3 milyon dolara yükselten otomotiv endüstrisi sektörü oldu. Yılın ilk çeyreğinde Denizli'den 167 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.