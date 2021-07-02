Denizli ihracatta yeni bir rekora imza attı

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatlarında yeni rekorlar kırıldı.

İhracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İhracat rekorlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayından beri süren ihracat artışımız 13. aya taşınmış oldu. Haziran ayında; ülkemiz ihracatı yüzde 47 artışla 19,8 milyar Amerikan Doları olurken, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 87 artışla 461 milyon Amerikan Doları şeklinde kaydedildi. DENİB üyelerince yapılan ihracat ise, haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 artarak 315 milyon Amerikan Doları'nı geride bıraktı. Denizli ihracatı tarihinde ilk kez 400 milyon Amerikan Doları'nı aştı. Hatta bu değerin de fazlasıyla üzerine çıkarak 461 milyon Amerikan Doları'na ulaştık. Haziran ayında Denizli, ülkemizin en çok ihracat yapan 8. şehri oldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise, ilimiz ihracatı yüzde 62,2 oranında artarak 2 milyar 139 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi” dedi.

“İhracat rekorumuza katkı sunan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz”

Denizli'nin yılsonu ihracat hedefiyle ilgili de açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Burada dikkate değer bir veri daha karşımıza çıkıyor. Son 12 aylık ihracatta, Denizli olarak yaklaşık 4 milyar Amerikan Doları değerinde ihracata ulaştık. Bugüne kadar, ihracatımızdaki en yüksek 12 aylık değerimiz 2018 yılındaki 3,4 milyar Amerikan Doları'ydı. Bu senenin başında, Denizli ihracatı için kendimize 4 milyar Amerikan Doları hedef belirlemiştik. Ancak, yılın ilk yarısında şimdiden bu değeri neredeyse yakaladık. İhracat hedeflerimize emin adımlarla yürürken mevcut ihracat performansımızı sürdürdüğümüz takdirde yıllık 4 milyar Amerikan Doları değerindeki hedefimizi yeniden revize edebiliriz. Her zaman belirttiğimiz gibi, ihracattaki sektörel çeşitliliğimize güveniyoruz. İhracatçılarımızın dinamik yapısı ve ihracat deneyimimiz, sağlıklı bir ihracat yapısını da beraberinde getiriyor. Şehrimize, ekonomimize katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.