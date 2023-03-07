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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binası tamamen boşaltıldı

Denizli’de depreme dayanıksız olan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binası tamamen boşaltılırken, birimler farklı ek binalara taşındı.

Denizli'de depreme dayanıksız olan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binası tamamen boşaltılırken, birimler farklı ek binalara taşındı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından denetimler daha da sıklaştırıldı. Yaklaşık 10 yıl önce akademisyenler tarafından yapılan denetimde depreme dayanaksız olduğu belirlenen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün, boşaltılmasına karar verildi. 25 yıldır aynı binada emniyetin hizmet verdiği birimler ek binalara tamamen taşındı.

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