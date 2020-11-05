Denizli il Jandarma Komutanlığı kan bağışında bulundu

Denizli il Jandarma Komutanlığı tarafından Denizli Kızılay şubesi ile koordine kurularak başlatılan “Kan Bağışı Hayat Kurtarır”, “Kan Ver, Can Ver” kampanyası kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 94 ünite kan bağışı yapıldı.