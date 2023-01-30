Denizli İl Müdürü, yeni MHK yönetiminde yer aldı

Sabri Çelik'in istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Lale Orta getirildi. Bir önceki MHK'da yer alan Ahmet İbanoğlu, Lale Orta başkanlığındaki yeni MHK Yönetiminde de görev alacak.

Sabri Çelik'in istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu'na Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla Lale Orta getirildi. TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz."

İbanoğlu ikinci defa MHK yönetiminde

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 13 yıl görev yapan Ahmet İbanoğlu, bu görevinin hemen akabinde Denizli futbol tarihinde ilk defa MHK üyeliğine getirilen isim olmuştu. Lale Orta Başkanlığında yeni dönemde görev alacak 9 kişilik yeni yönetim kurulunda TFF tarafından İbanoğlu'na yeniden görev verildi.