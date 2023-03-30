Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ataması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ataması yapıldı. Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kademelerinde 36 yıl boyunca görev alan Hasan Başiş, il müftüsü olarak görev yaptığı Sakarya'da yaş haddini tamamlayarak emekli olduğu öğrenildi.