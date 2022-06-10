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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde anlayarak hızlı okuma semineri verildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline yönelik İl Müdürlüğü toplantı salonunda ’Anlayarak Hızlı Okuma’ seminerini gerçekleştirdi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline yönelik İl Müdürlüğü toplantı salonunda 'Anlayarak Hızlı Okuma' seminerini gerçekleştirdi.



Denizli'de bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline yönelik eğitim vermeye devam ediyor. Okunması gereken yazıların çokluğu, zamanın azlığı kurum personelini daha hızlı ve anlayarak okuyabilmek için yeni yöntemler geliştirmeye yönelik İl Müdürlüğü Sosyolog İsa Kaplan koordinesinde, Eğitmen Barış Balcı tarafından, personellerine yönelik toplantı salonunda “Anlayarak Hızlı Okuma” semineri düzenlendi. Düzenlenen eğitime tüm personelin yanı sıra şube müdürleri katıldı.



Toplantıdap İl Müdürlüğünde görevli personele, anlayarak hızlı okumanın faydalarının yanı sıra okuma hızlarının ölçülmesi, hızlı okuma teknikleri ile ilgili gerekli bilgiler de verildi. İl Müdürlüğü tarafından, personelin ilgisi de dikkate alınarak, eğitimde istenilen fayda sağlandığı açıklandı.

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