Denizli ‘İmam Hatipliler Yarışıyor' Türkiye finaline ev sahipliği yaptı

Denizli, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilk defa yapılan “İmam Hatipliler Yarışıyor” mesleki bilgi yarışmasının Türkiye finaline ev sahipliği yaptı. Konya ekibinin birinci olduğu yarışmada, ödülleri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz tarafından verildi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitimdeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik “İmam Hatipliler Yarışıyor” mesleki bilgi yarışmaları düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Denizli İl Müftülüğü Enderun Müzik Grubu ilahi dinletisi ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Türkiye Finaline; Ankara, Balıkesir, Düzce, Erzincan, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Osmaniye, Rize illerinden finale çıkan Anadolu İmam Hatip Liselerinin katıldı.

Türkiye finalin ev sahipliği yapan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, açılış konuşmasında “Aramızda bulunan okullarımız ve öğrencilerimiz, Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yarışma şartnamesine göre il ve bölge finallerinde başarılı olmuşlardır. Yarışmada Türkiye finaline katılma başarısını gösteren öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu noktada şunu da ifade etmek istiyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz, yarışmanın genel amaçları doğrultusunda mesleki bilgilerini geliştirme imkânını elde etmişlerdir. Yarışma ile Anadolu İmam Hatip Liselerimizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, Millî Eğitimin genel amaçları doğrultusunda meslek dersleri kazanımlarını, işbirliği ve takım ruhu ile ortaya koymuşlardır. Öğrencilerimizin okula aidiyet duyguları ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi amaçlayan yarışmanın Türkiye finalinin hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzide yarışmaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamaktayız” dedi.

İmam hatip okullarının öneminden bahseden Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de, “İmam Hatip Okullarımız hem akademik çalışmalar ve güzel sonuçlar alma anlamında üniversiteye öğrenci yerleştirmede hem sosyal ve kültürel faaliyetlerle sportif çalışmalarda güzel sonuçlar alma anlamında çok iyi bir noktaya geldi gelmeye de devam ediyor. Okullarımızda bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimiz ve idarecilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bizler almış olduğumuz görevi en iyi biçimde devam ettirerek yeni güzellikleri de eklemek sureti ile gençlerimizi en iyi bir biçimde geleceğe hazırlamak için gayret ediyoruz. Bunun için de Rabbimizden de bize yardımcı olmasını diliyoruz. Bugün itibari ile 1.3 milyonun üzerinden imam hatip ortaokulu ve lise öğrencimiz, 5 bini aşkın İHO ve İHL'de eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Hakikaten farklı alanlarda güzel başarıları birlikte yakalıyoruz. Geleceğimiz için çok kıymetli ve anlamlı çalışmalardır. Diğer okullarımızda da gençlerimizin manevi değerleri ile yetişmesi için el birliği ile 1 milyona yakın öğretmenimizle sürdürüyoruz. İmam Hatipler Yarışıyor çalışmasını Türkiye'de ilk defa yapıyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İmam hatip okullarımızda bir taraftan meslek dersleri ile eğitimleri sürdürürken aynı zamanda fen ve sosyal bilimlerde eğitim öğretim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmaları güzel yansımasını bugün göreceğiz. 10 takım finallere kadar geldi. Güzel bir yarışma geçmesini diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye finaline ev sahipliği yapan Denizli'ye teşekkür eden Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise “İlk defa yapılan bu güzel çalışmanın ev sahipliğini hangi şehir yapsın sorusunun cevabı Denizli oldu. Denizli'nin hem kadrosuna hem de ev sahipliğine güveniyoruz. Denizlili hayırseverlerimizin ve halkımızın imam hatip okulları konusundaki hassasiyetlerinin farkındayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 18 milyona yakın öğrencimizin milli manevi değerlerini kuşanması için bir çaba içerisindeyiz. Bu çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, hayata ve bir üst öğrenime daha güzel hazırlanması için gayret göstermekteyiz. Ülkemizde 110 yıllık tarihi olan ve bir çınar olarak varlığını devam ettirip, kitabın ayetleri ile kâinatın ayetlerini aynı çatı altında veren imam hatip okullarımız ülkemiz için büyük kazanım. Bu okullarımızdaki çocuklarımızın bir taraftan akademik becerilerinin geliştirilmesi bir taraftan meslek dersleri dediğimiz temel İslam bilimleri ile ilgili alanlarda kendilerini yetiştirmeleri önem arz etmektedir. Özellikle Kur'an-ı Kerim dersi ile öğrencilerimizin hafızalarının ve öğrenme kabiliyetlerinin geliştiğini, fıkıh dersi ile hukuk becerilerinin, matematik becerilerinin ve mantıksal düşünme becerilerinin geliştiğini, tefsir ve hadis dersleri ile yorum becerileri ile analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirdiğini, hitabet dersi ile iletişim ve toplum huzurunda kendilerini ifade edebilme, girişkenlik kabiliyetlerinin geliştiğini, dinler tarihi ve İslam kültür ve medeniyeti dersleri ile dünyayı, hayatı ve medeniyetimizi daha kapsayıcı bir şekilde öğrenme imkânına sahip olduklarını, siyer dersi ile sevgili peygamberimizin hayatını öğrendiklerini müşahede etmekteyiz. Az önce saydığım bu temel İslam bilimi derslerinin her birisinin aslında bu çocuklarımızın hayata hazırlanmalarında büyük katkısı var. İşte Türkiye'mizde 520 bin imam hatip lisesi öğrencimiz bu derslerden ortak sınava tabi tutuldular. Her sınıf düzeyinden dört öğrencimiz bakanlığımızın e-sınav merkezlerinde ikinci bir sınava tabi tutularak bölgelerini temsil için seçildiler. Jüri heyetimize ve jüri başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere ve katkı verenlere çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyor ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İmam Hatipler Yarışıyor Mesleki Bilgi Yarışması Türkiye Finalleri 1. ve 2. oturumu sonrası yapılan son oturumda birinciliği Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi alarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye finali sonunda dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından verildi.