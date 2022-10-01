Denizli itfaiyesi performansıyla göz doldurdu

kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen programda performanslarıyla göz doldurdu. Modern araç, ekipman ve teçhizatlarını sergilemenin yanında başarılı tatbikatlarıyla takdir toplayan Büyükşehir itfaiyesini tebrik eden Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyemiz sizlerle daha güçlü” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası ile itfaiye teşkilatının 308. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı ile itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı. İtfaiyeci duasının okunduğu törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, itfaiye teşkilatının kurulduğu günden bu yana mesai mefhumu gözetmeden çalıştığına dikkati çekti. Başkan Zolan "Değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İçten gelerek, hissederek her bir vatandaşımızı kendi yakınınız gibi görerek çok üst seviyede görev yapıyorsunuz. Denizli'mizi yaşanabilir, huzurlu ve güvenli hale getirmek için çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Yangının içine girip bir canı, bir malı kurtarabilmek adına kendini feda etmek, alevlerin içine adım atmak kolay değil. Bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Allah'ım kaza bela vermesin inşallah" dedi.

Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele ettiler

Yangınların, felaketlerin, afetlerin hayatın içinde var olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, konuşmasına şöyle sürdürdü: "Büyükşehir Belediyemiz gerçekten sizlerle beraber daha güçlü. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni araçlarımızı, ekipmanlarımızı, dünyada en son gelişen araç ve gereçleri sizlere sağlıyoruz. Allah'ım yolumuzu açık etsin" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının Denizli ve çevre illerde çıkan orman yangınlarında da kahramanca müdahale ettiğini hatırlatan Başkan Zolan, teşkilatın İtfaiye Haftası'nın ve 308. kuruluş yıldönümünü tebrik etti.

Büyükşehir itfaiyeden cansiperane mücadele

Denizli Valisi Atik ise, itfaiye teşkilatının varlığının güven verdiğini söyledi. Vali Atik, "Büyükşehir Belediyemizin öyle güçlü itfaiye altyapısı var ki, o kadar kahraman itfaiyecilerimiz var ki her durumda ve şartta bizlerin yüzünü ağartıyor. Allah hepinizden razı olsun. Ben sizlerin cansiperane mücadelenizi gördüm, şahitlik yaptım. Orman yangınlarında ortaya koymuş olduğunuz performansı araç gereçlerinizle nasıl bir gayret içerisinde olduğunuzun en yakın şahitlerinden birisiyim. Emniyet ve jandarma teşkilatını nasıl görüyorsak sizleri de öyle görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Performansları ile göz doldurdular

Konuşmanın ardından Vali Atik, Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının hazırladığı stantları inceledi. İtfaiyeci kıyafeti giymiş minik öğrencilerin canlandırdığı yangın söndürme gösterisi büyük ilgi toplarken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın yangın ve afetlerde kullandığı modern yangın söndürme araç ve gereçleri ile trafik kazalarına müdahalede kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. Kaza kırım aracı ile bir kazazedenin kurtarılışının canlandırıldığı törende itfaiye personelinin performansı büyük takdir topladı. Osmanlı döneminde yangınla mücadele eden tulumbacıların da tanıtıldığı törende öğrencilerin itfaiye ile ilgili resim sergisi büyük beğeni aldı.

Büyükşehir İtfaiyeden gövde gösterisi

Öte yandan tören öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde bir kortej gerçekleştirdi. Denizli Valiliği önünden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar devam eden kortejde modern, araç, personel ve ekipmanlarıyla yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi adeta gövde gösterisi yaptı. Kortejin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Daire Başkanı Murat Başlı, itfaiye personeli ve itfaiye kıyafeti giymiş minikler Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.