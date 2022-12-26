Denizli jandarması kadın ve aile içi şiddetle mücadelesini sürdürüyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak için ve daha fazla vatandaşı bilgilendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.

Son olarak Merkezefendi ilçesindeki bir alış veriş merkezinde gerçekleştirilen “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitiminde ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet', ‘Şiddete maruz kalındığında başvurulacak kurum ve kuruluşlar' ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek, ‘KadınaElKalkamaz' videosu izlettirildi. Etkinlikte kimi zaman eş, kimi zaman anne, kimi zaman kardeş olan kadınların toplumun en önemli ve en değerli bireyleri olduğunun altı çizildi.

Jandarma İl Komutanlığınca yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda “Sıfır Tolerans” sloganı ile şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturabilmek için faaliyetlerin durmadan devam edeceğini kaydedildi.