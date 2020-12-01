Denizli Kart'a HES kodu tanımlamanızı unutmayın

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, vatandaşların daha sağlıklı seyahat gerçekleştirmesi için şehir içi otobüslerde kullanılan "Denizli Kart"ların HES kodu ile entegre edilmesini yeniden hatırlattı.

Korona virüse karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı seyahati için "Denizli Kart"larını HES kodu ile entegre etmesini bir kez daha hatırlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Denizli Kartlarını HES kodları ile entegre edebilmesi için bir süre önce hes.denizli.bel.tr adresini hayata geçirdi. Denizlililer cep telefonu, tablet ya da bilgisayarları ile hes.denizli.bel.tr adresine girerek Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığı HES kodunu kullandıkları Denizli Kart ile kolaylıkla entegre edebiliyor.