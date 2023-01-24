Denizli Kayak Merkezi genç sporcunun başarı merdiveni oldu

Denizli Kayak Merkezi ile hayaline kavuşan kayak sporcusu Lara Göçgeldi, büyük bir başarıya imza atarak, Alp Kayak Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Denizli'de küçük yaşta kayak sporuna gönül veren Lara Göçgeldi'nin başarıya uzanan hikayesi büyük takdir topladı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı sporcusu Lara'nın, Alp Kayak Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmasının hikayesi henüz 8 yaşındayken başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında Ege'nin en büyüğü olan Denizli Kayak Merkezi'ni hizmete aldı. Dev tesis, kısa sürede kayak sporunun yeni gözdesi olurken, kentte kış sporlarına ilgi de her geçen gün daha çok arttı. Denizli'nin kış sporlarında da şampiyonlar çıkaracağını öngören Denizli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz 'Kış Spor Okulları' çerçevesinde Denizli Kayak Merkezi'nde kayak kursları düzenlemeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kayak kursları, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

Kayak sporu ile 8 yaşında tanıştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına katılan isimlerden biri de Lara Göçgeldi oldu. Kayak ile 8 yaşında tanışan genç sporcu, her yıl kış mevsimini iple çekmeye başladı. Denizli Kayak Merkezi ile kayak sporu, Denizlili çocuklar ve gençlerin tutkusu haline gelirken, büyükşehir belediyesi de 2018 yılında Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı'nı kurdu. Başarılı bir şekilde kayak yapmaya devam eden Lara Göçgeldi de takımın ilk sporcuları arasına girdi. Alp Kayak Ligi'ne girmek için uzun yıllardır çalışan Lara, geçen hafta hayaline kavuştu. Genç sporcu, 13-14 Ocak'ta Erzurum Palandöken'de katıldığı Alp Disiplini Eleme Yarışması'nı geçerek Alp Kayak Ligi'nde yarışmaya hak kazandı.

Başkan Zolan'a teşekkür

Antrenmanlarını Denizli Kayak Merkezi'nde yapmaya devam eden Lara Göçgeldi, 6 yıldır kayak sporu ile ilgilendiğini anlattı. Denizli Kayak Merkezi'nde kaymaktan büyük zevk aldığını söyleyen Göçgeldi, "Kayağa burada başladım, uzun süredir kayıyorum. Şimdi de Alp Kayak Ligi'nde yarışacağım, mutluyum. Buradaki atmosfer çok iyi. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hayaline Denizli Kayak Merkezi ile kavuştuğunu belirten genç sporcu, bundan büyük bir mutluluk duyduğuna dikkati çekerek, başarılı sonuçlar almak için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Denizli'de kayak sporu güçleniyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli'nin kış turizminde söz sahibi olması için hayata geçirdikleri Denizli Kayak Merkezi ile birlikte kentte kayak sporuna ilginin de arttığını dile getirdi. Türkiye'nin dört bir tarafından kayakseverleri ağırlamayı sürdüren Denizli Kayak Merkezi'nin çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

“Dünya standartlarında hizmet veren tesisimiz de aynı zamanda kayak sporu da giderek güçleniyor. Burada yetenekli sporcularımız kendilerini geliştirerek daha üst seviyelere yükselmek için çaba harcıyor. Bunlardan birisi de uzun yıllardır sporcumuz olan Lara Göçgeldi. İnşallah daha nice başarılara imza atacak, şehrimizi ve ülkemizi farklı kulvarlarda başarıyla temsil edecektir. Kendisini yürekten tebrik ediyorum.”